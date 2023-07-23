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В США увидели угрозу в китайских беспилотных автомобилях

Минтранс США: тестирование беспилотников из Китая в стране вызывает опасения
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Фото: REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
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Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что его беспокоит распространение китайских беспилотных автомобилей в стране. Об этом 21 июля сообщило агентство Reuters.

«Говорим ли мы об аппаратном или программном обеспечении, точно так же, как есть опасения по поводу телекоммуникаций или TikTok, есть опасения по поводу транспортных технологий», — отметил министр.

По его словам, конгресс обеспокоен фактом тестирования китайских беспилотных автомобилей на улицах США. Как отмечают политики, беспилотники могут собирать определенную информацию «об американском народе и инфраструктуре, которые могут быть переданы Китаю и Коммунистической партии Китая (КПК)». В качестве примера авторы обращения привели семь работающих в США китайских фирм, включая стартап Apollo и роботакси Pony.a.

Кроме того, конгрессмены указали, что в Китае действуют строгие ограничения на деятельность американских компаний-производителей автономных транспортных средств, а также на их испытания в Китае. В связи с этим в конгрессе настаивают на аналогичных запретах на тестирование беспилотников, чтобы «не уступить серьезное стратегическое преимущество».

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Ранее, 10 июня, газета The Washington Post сообщила, что в США электромобили компании Tesla с активной системой Autopilot с 2019 года 736 раз попадали в различные аварии, в которых погибло в общей сложности 17 человек.

15 мая министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. Он также выразил беспокойство по поводу маркетинга системы Tesla, которая находится под следствием его ведомства в связи с авариями и ДТП, которые привели по меньшей мере к 14 смертям.

В августе компания Xiaomi заявила, что тестирует в Китае 140 своих прототипов автономных автомобилей. Гендиректор компании объявил, что более пятисот сотрудников занимаются разработкой технологий автономного вождения.

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