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Названы районы Москвы с самыми дешевыми студиями 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Самые дешевые студии в новостройках столицы продаются по цене от 3,6 до 6,1 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Приобрести студию по минимальной цене можно в 10 районах Москвы: Косино-Ухтомский (3,6 млн рублей), Южное Бутово (5 млн рублей), Крюково (5,1 млн рублей), Люблино (5,3 млн рублей), Северное Медведково (5,6 млн рублей), Митино (5,7 млн рублей), Алтуфьевский (5,8 млн рублей), Ховрино (5,9 млн рублей), Очаково-Матвеевское (6 млн рублей) и Солнцево (6,1 млн рублей), рассказали эксперты.

По данным аналитиков, на первичном рынке квартир комфорт-класса в границах старой Москвы в реализации находится 5,1 тыс. студий.

По сравнению с прошлым годом количество студий выросло на 17,5%. Студии с долей 21,5% занимают второе место по объемам предложения. На первом месте находятся евродвушки с долей 28,1%, на третьем — евротрешки с долей 20,1%, добавили эксперты.

Также специалисты сообщили, что по итогам июля 2023 года средняя стоимость студий в комфорт-классе составила 7,9 млн рублей (–0,9% за год). Средняя площадь студий — 23,2 кв. м, которая за год сократилась на 5,1%.

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Ранее, 29 июля, аналитики компании «Бон Тон» рассказали «Известиям», что самая низкая средняя стоимость апартаментов в Москве зафиксирована в ЮВАО — 11,2 млн рублей, где за год показатель вырос на 19%, а также в ВАО — 11,2 млн рублей (+25% за год).

По данным специалистов, средняя стоимость апартаментов в целом в Москве за год увеличилась на 9% и составила 21,9 млн рублей.

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