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Названы округа Москвы с самыми дешевыми апартаментами

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Фото: ТАСС/Владимир Баранов
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Самая низкая средняя стоимость апартаментов в Москве зафиксирована в ЮВАО — 11,2 млн руб., где за год показатель вырос на 19%, а также в ВАО — 11,2 млн руб. (+25% за год). Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Бон Тон».

Самая высокая средняя стоимость в ЦАО — 60,9 млн руб. (–18% за год), добавили эксперты.

По данным специалистов, средняя стоимость апартаментов в целом в Москве за год увеличилась на 9% и составила 21,9 млн руб.

«Одной из причин роста цен на апартаменты в июне стало оживление спроса на этот формат жилья. За месяц продажи выросли на 7%, особенно в премиальном сегменте (+53%) и в бизнес-классе (+29%). Другой причиной является рост стадии строительной готовности: большая часть предложения находится на заключительной стадии строительной готовности — 64,7% площади», — сказала генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Аналитики также отметили, что совокупный объем предложения апартаментов на первичном рынке старой Москвы составляет 446,4 тыс. кв. м (+36,3% за год) и 9,1 тыс. лотов (+24,8% за год). На долю предложения апартаментов приходится 15,1% от совокупного предложения на первичном рынке старой Москвы. Всего в реализации представлено 97 апарт-комплексов.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 25 июля, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в Москве растет популярность микронедвижимости, однако объем предложения такого жилья на рынке сократился. Отмечается, что подобные «микроапартаменты» приобретаются чаще всего с целью дальнейшей сдачи помещения в аренду. Аналитики добавили, что средневзвешенная цена 1 кв. м подобной недвижимости составила 322,2 тыс. рублей (выросла на 2,4% за полгода и на 9,2% за год).

До этого, 24 июля, аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что в массовом сегменте новостроек в столице за последние пять лет средняя площадь квартир сократилась на 20%. Как объяснили эксперты, это позволяет минимизировать бюджет при сохранении качественных параметров жилья.

15 июля эксперты Regions Development рассказали «Известиям», что предложение однокомнатных квартир на рынке новостроек смещается в пользу небольших вариантов и число однушек с площадью больше средней сократилось на 75%.

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