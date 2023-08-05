В Алтайский край вложат 50 млрд рублей на развитие туризма

На курортах Алтайского края появится 4,5 тыс. новых номеров для туристов, об этом заявил глава региона Виктор Томенко. Инвесторы вложат в создание условий для размещения более 50 млрд рублей. Заключено 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности, передает телеканал «Известия». Алтайский край — лидер Сибирского федерального округа по количеству мест размещения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.