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В Минске открылись II Игры стран СНГ

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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В Минске в субботу, 5 августа, прошло открытие II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). На церемонии выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пришло время мужественных и решительных людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время», — сказал белорусский лидер в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в комплексе «Минск-Арена».

В ходе своей речи белорусский лидер отметил, что на Игры приехали свыше 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Президент отметил, что западные страны пытаются вычеркнуть конкурентов из международных соревнований с помощью санкций.

«Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения», — сказал Лукашенко.

Он назвал подобные действия признаком слабости и страха, а также признанием силы ценностей, которые поддерживает большинство.

Вторые игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии.

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