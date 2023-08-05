В Минске открылись II Игры стран СНГ

В Минске в субботу, 5 августа, прошло открытие II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). На церемонии выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пришло время мужественных и решительных людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время», — сказал белорусский лидер в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в комплексе «Минск-Арена».

В ходе своей речи белорусский лидер отметил, что на Игры приехали свыше 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Президент отметил, что западные страны пытаются вычеркнуть конкурентов из международных соревнований с помощью санкций.

«Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения», — сказал Лукашенко.

Он назвал подобные действия признаком слабости и страха, а также признанием силы ценностей, которые поддерживает большинство.

Вторые игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии.

Ранее, 15 июня, министр спорта России Олег Матыцин, анонсируя соревнования, заявил, что была создана конкурентная среда внутри страны, что содействует развитию национальной системы спорта. По его словам, все проводимые соревнования РФ не презентует как некую альтернативу, а, напротив, формирует новое спортивное пространство с участием партнеров.