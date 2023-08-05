Десять человек пострадали из-за опрокидывания маломерного судна в Карелии

В Карелии маломерное судно перевернулось, в результате чего пострадали десять человек. Об этом 5 августа сообщает глава минздрава региона Михаил Охлопков.

«В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно», — написал он в своем Telegram-канале.

Источник сообщил «Известиям», что пострадали девять человек, среди которых есть пять детей. Пассажиров судна вытащили на берег местные жители. Собеседник отметил, что причиной опрокидывания могла стать волна или перегруз.

Позже в МЧС уточнили, что перевернулась лодка с рыбаками. Мимо проходил катер, экипаж которого как раз и помог пострадавшим. Дальнейшая помощь им не потребовалась.

Ранее, 25 июля, сообщалось об одном погибшем человеке в результате опрокидывания лодки около дамбы в Кронштадте. Остальных потерпевших удалось извлечь из воды.