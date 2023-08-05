Киберспортсмены из Украины попали под санкции за игру в команде с россиянами

Украинская федерация киберспорта (UESF) наложила санкции на четырех игроков из Украины за выступления в командах с россиянами. Об этом 4 августа сообщил в своем Telegram-канале Максим Раймер, представитель организации.

Так, в черный список попали игроки Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков из команды Team Spirit по Dota 2. Еще под санкции попал Мирослав Плахотя из того же коллектива, но выступающий в Counter Strike: Global Offnesive (CS:GO), а также Захар Силедчик и Игорь Жданов, профессиональные киберспортсмены также по CS:GO.

О последствиях для игроков после наложения санкций не уточнялось.

Ранее, 30 июля, стало известно, что российская команда Team Spirit стала победителем в международном турнире по Dota 2 Riyadh Masters. На протяжении трех лет ее представляют двое украинцев Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.