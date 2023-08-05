Рядом с Байкалом начали строить самый крупный в Евразии солнечный телескоп

В Бурятии на площадке Саянской обсерватории началось строительство крупного солнечного телескопа-коронографа с зеркалом диаметром 3 м. В субботу, 5 августа, был заложен первый камень в основание будущего телескопа, о чем сообщается на сайте Российской академии наук (РАН).

Строительство ведут Институт солнечно-земной физики СО РАН и предприятие «Ростеха».

В церемонии закладки первого камня принимали участие глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент РАН Геннадий Красников, глава Бурятии Алексей Цыденов, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам президента РАН, строительство такого крупного телескопа — это проект мирового масштаба, который не менее важен и для самой России.

«Важно изучение солнца, и как оно влияет, в первую очередь, на электронику. <...> Влияние излучения солнца может быть иногда катастрофическим на электронное оборудование. Мы должны заранее прогнозировать, предсказывать такие события, чтобы не только обогащать науку знаниями о нашем светиле, но и делать безопасной нашу жизнь», — сказал он.

Ученые с помощью нового телескопа намерены исследовать тонкую структуру фотосферы Солнца, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий.

Проект строительства включает 30-метровую башню для телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Телескоп будет располагаться в верхней части башни на вращающейся платформе. Высота всей конструкции будет составлять 42 м, общий вес телескопа — 120 т.

Всего телескоп будет состоять из 13 зеркал, самое большое из которых диаметром 3 м, изготовят из астроситалла — специального стеклокерамического материала толщиной 120 мм. Весить такое зеркало будет более 20 т.

Телескоп будет иметь сейсмостойкость в 9 баллов, поскольку расположится на территории Байкальской рифтовой зоны, где часто происходят землетрясения.

2 августа сообщалось, что ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему для наблюдения за космическим мусором размером менее 10 см, движущимся по земной орбите. Отмечалось, что специалисты уже создали математическую модель расположения микромусора в околоземном пространстве. Результаты ее расчетов будут применяться для выбора безопасных орбит для космических кораблей и спутников. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.