Развожаев сообщил об уничтожении надводного беспилотника в районе Севастополя

В севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, дрон был уничтожен. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 5 августа в своем Telegram-канале.

На время проведения операции было ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. При этом Развозжаев заверил, что эвакуация с пляжей не требуется, ситуация контролируется флотом.

Позднее губернатор сообщил, что ограничение движения водного транспорта снято.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно совершают попытки атаковать территорию Крыма, в том числе Севастополь, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и другими средствами.

Так, 1 августа Развозжаев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Кара-Кобы. По его словам, на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники. О пострадавших информация не поступала.