В Якутии объявили траур после смерти первого президента республики

В Якутии объявили трехдневный траур в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает оперативный штаб региона.

Траур продлится с 5 по 8 августа включительно. Решение принял действующий глава Якутии Айсен Николаев.

О кончине первого президента стало известно ранее ночью. Михаил Николаев ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Он занимал руководящую должность в Якутии с января 1992 по январь 2002 года. После этого некоторое время исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации, а также был депутатом Государственной думы VI созыва. Кроме того, Николаев на протяжении восьми лет, до самой смерти, являлся государственным советником Республики Саха.