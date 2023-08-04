Российский защитник Алексей Швед покинул баскетбольный клуб ЦСКА

Российский баскетболист Алексей Швед рассказал 4 августа в интервью «Спорт-Экспрессу», что покинул московский клуб ЦСКА.

«С ЦСКА проблемы, с другими командами разговариваю. Были предложения, но больше не из России. Три дня назад звонили из Китая. Мы никуда не торопимся, ждем», — рассказал защитник Швед в беседе с Виктором Павленко.

Баскетболист объяснил, что Андрей Ватутин, президент ЦСКА, сказал игроку, что не сможет продлить его контракт из-за сокращения бюджета. Швед добавил, что не держит обиды на руководство баскетбольного клуба.

«Я отыграл в клубе два года. Да, мы не взяли титулы, но было много хороших матчей — яркий финал с петербургским «Зенитом», с полными трибунами на всех играх, побили рекорд ЦСКА по количеству побед в регулярном чемпионате, у меня появились новые знакомые, друзья. Тот же [защитник ЦСКА] Артем Комолов, с которым раньше не так плотно общались. В раздевалке всегда была хорошая атмосфера, так что жаловаться точно не на что», ― резюмировал игрок.

Алексей Швед выступал за ЦСКА с 2021 года, до этого он играл за московский клуб с 2005 по 2012 год. Также баскетболист был участником Национальной баскетбольной ассоциации и выступал за клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс». В период с 2015 по 2021 год игрок представлял клуб «Химки». За время выступления в ЦСКА Швед четырежды становился чемпионом России, а также побеждал в Евролиге.

Ранее, 26 июля, стало известно, что нападающий Михаил Малейко пополнил состав баскетбольного клуба «Тамбов». Форвард играл за «волков» в сезонах – 2020/21 и 2021/22. В прошлом сезоне 27-летний баскетболист выступал за «Химки». Также игрок привлекался в юношеские сборные России и больше всего времени провел в рядах ЦСКА.