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$13,5 млн планируют выручить c продаж вещей Фредди Меркьюри

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Вещи Фредди Меркьюри выставят на продажу на аукционе Sotheby's. Сначала организаторы проведут выставку предметов легендарного лидера группы Queen, передает телеканал «Известия». Среди уникальных экземпляров представлены рукописи песен и произведения искусства из лондонского дома Меркьюри Гарден Лодж. Коллекция долго находилась под присмотром близкой подруги музыканта Мэри Остин. Главным лотом аукциона станет черный рояль Yamaha. Легендарный инструмент оценили в $2,5–3,8 млн. Меркьюри сочинил на фортепиано «Богемскую рапсодию», ставшую культовой песней всех времен. Среди других предметов — рукопись сингла We Are The Champions. Распродажу вещей певца проведут на шести аукционах. В общем организаторы планируют выручить с продажи от $9,5 млн до $13,5 млн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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