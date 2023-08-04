Россия получила скупые детали по взрывам «Северных потоков». Расследования теракта проводят Германия, Дания и Швеция. С момента теракта прошло почти 11 месяцев, однако ни одна страна не предоставила никаких содержательных результатов, сообщает телеканал «Известия». К тому же, несмотря на неоднократные призывы Москвы, никто из них не торопится подключать российских представителей к выяснению обстоятельств диверсии. Москва продолжит добиваться своего участия в расследовании. Эксперты уверены: страны не спешат изучать факты теракта, так как следы могут выйти на Вашингтон.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. ФСБ возбудила уголовное дело о международном терроризме.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.