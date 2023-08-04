«Книжный поезд» проедет по 14 городам России

По городам России впервые проедет «книжный поезд». Экспедиция пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, сообщает телеканал «Известия». По пути следования состав сделает 14 остановок в 14 городах. Участниками проекта станут популярные писатели, блогеры, представители книжной индустрии и библиотечного сообщества. В каждом из 14 городов будут проходить творческие и профессиональные встречи. Жители регионов, через которые пройдет поезд, смогут пообщаться с авторами, а издатели и библиотекари — обменяться опытом и найти новых деловых партнеров. Финальным мероприятием необычной экспедиции станет фестиваль «Книжный маяк Владивостока». Мероприятие проходит с 3 по 20 августа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.