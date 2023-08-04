Движение трамваев по проспекту Кирова в Томске запустят на следующей неделе
В Томске на следующей неделе намерены запустить движение трамваев по проспекту Кирова. Об этом РИА «Томск» сообщил представитель Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ).
«По условиям контракта по завершении работ будет проведена приемка результата, затем необходимо провести трассировку (настройку) контактной сети и пробный проезд трамвая по рельсам на различных скоростях», — объяснил собеседник агентства.
Движение трамваев планируется запустить в середине следующей недели. Причиной задержки стали перебои с поставкой материалов у одного из подрядчиков, задействованных в ремонте проспекта Кирова.
По словам представителя ТТУ, проблемы с поставками возникли у СМП-54. К подрядчику будут применены штрафные санкции. Компания «Транссервис», ремонтирующая участок от дома № 3б до дома 37, выполняет работы в срок.