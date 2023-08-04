Врач рассказала, на какие заболевания могут указывать носовые кровотечения

Носовые кровотечения могут возникать по разным причинам, в том числе при наличии определенных заболеваний. В частности, такое может наблюдаться при гепатите и циррозе печени, рассказала «Известиям» 4 августа терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

Так, по ее словам, причиной носовых кровотечений могут стать заболевания, влияющие на свертываемость крови. Это, в частности, гемофилия и тромбоцитопения. Однако важную роль в производстве некоторых факторов свертывания играет и печень. Соответственно, такие заболевания, как цирроз и гепатит, тоже могут стать причиной этого явления.

Носовые кровотечения также могут возникать на фоне гипертонической болезни, рассказала врач.

«Существует прямая связь между артериальной гипертензией и носовыми кровотечениями. Скачки артериального давления, которые тоже нередко возникают вследствие жары, могут привести к повреждениям сосудов и вызвать кровотечение. В группу риска входят люди старше 40 лет, особенно те, кто страдает от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. При регулярных кровотечениях и высоком давлении необходимо обратиться к терапевту для коррекции артериального давления», — объяснила Винарская.

Говоря о влиянии жары, врач отметила, что высокая температура способствуют расширению сосудов, в том числе сосудов слизистой оболочки носа, что делает их менее эластичными и более подверженными повреждениям. Кроме того, такие погодные условия могут вызывать обезвоживание, повлиять на свертываемость крови и увеличить вероятность кровотечений. В таком случае помочь себе можно при помощи увлажняющих спреев, головных уборов и правильного режима нахождения под открытым солнцем.

«Слизистая оболочка носа очень чувствительна к воздействию различных факторов окружающей среды. Горячий летний воздух, особенно в отпуске в жарких странах, может вызывать сухость и микротрещины в носу, что, в свою очередь, может стать причиной кровотечения. Особенно подвержены этому люди с гиперреактивностью слизистых оболочек. Чтобы предотвратить такое кровотечение, можно использовать специальные растворы с морской водой, также по возможности стоит увлажнять помещения», — добавила терапевт.

Еще одной возможной причиной кровотечения из носа Винарская назвала прием некоторых лекарств, таких как антикоагулянты или нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие).

«Это происходит из-за того, что данные группы препаратов снижают свертываемость крови. Если вы подозреваете, что кровотечение связано с приемом лекарств, следует обсудить это с лечащим врачом для определения дальнейшей тактики лечения», — отметила она.

В заключение врач рассказала, как действовать, если возникло кровотечение из носа — нужно сесть прямо, слегка наклонив голову вперед. На область переносицы можно приложить кусочек льда или холодное мокрое полотенце, использовать ватные тампоны, пропитанные перекисью водорода, или, если перекиси нет, сосудосуживающие капли для носа.

«Время остановки носового кровотечения в норме примерно 15 минут. Если оно не останавливается, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — подытожила Винарская.

2 марта врач-терапевт Юлия Коваленко рассказала о причинах постоянных кровотечений из носа. По ее словам, это могут быть как особенности кровоснабжения в полости носа, которые вызваны, к примеру, атрофией слизистой из-за использования носовых капель, так и системные заболевания, повышенное давление, аутоиммунные нарушения, а также недостаток некоторых витаминов.