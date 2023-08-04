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Прием заявок на участие в кейс-чемпионате «Создатели» продлится до 13 августа

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Фото: РЕН ТВ
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Подать заявку на участие в кейс-чемпионате «Создатели», концепт которого состоит в поиске креативных идей для развития отрасли развлечений, можно будет до 13 августа. Конкурс разработан Национальной Медиа Группой.

В мероприятии могут участвовать студенты и молодые люди до 25 лет, представляющие все специальности за исключением медийных.

«Существенная часть участников — это ребята не из Москвы, что для нас было очень важно. Нам очень важно было охватить широкую географию. Традиционно чуть большую активность демонстрируют представители экономических специальностей. Просто это более привычный для них формат. Но мы ожидаем довольно большого потока участников абсолютно всех специализаций», — рассказал директор по стратегии НМГ Дмитрий Пашутин.

Конкурсанты смогут предложить оригинальные проекты и придумать контент, который будет востребован по всему миру.

Финал чемпионата состоится 8 сентября. Победители получат денежные призы и возможность принять участие в съемках разных форматов.

Отборочный этап состязания стартовал 18 июля. По словам генерального директора НМГ Светланы Балановой, участникам мероприятия выпадает возможность внести свою лепту в развитие российской медиаиндустрии.

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