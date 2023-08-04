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Ученые объяснили связь между сахаром и камнями в почках

Frontiers in Nutrition: добавленные сахара повышают риск появления камней в почках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Ученые из Северного Сычуаньского медицинского колледжа выяснили, что потребление добавленных сахаров повышает риск образования камней в почках. Результаты исследования в пятницу, 4 августа, опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

Издание отмечает, что для исследования ученые провели анализ данных о 28 303 взрослых женщин и мужчин. Участники сообщали о наличии у них камней в почках. Пациенты также уточняли, ели ли они сиропы, мед, декстрозу, фруктозу или чистый сахар в течение последних суток.

В результате выяснилось, что чем выше доля добавленных сахаров в рационе участников — тем больше у них шансов иметь камни в почках. Так, мужчины и женщины, которые получали более 25% от своей общей энергии из добавленных сахаров, что составляет от 500 ккал, имели на 88% больше шансов на образование камней в почках, чем те, кто потреблял из них менее 5% калорий.

Ученые также брали во внимание пол, возраст, вес, доход, качество питания, наличие диабета и статус курения у опрошенных. В проверке качества питания эксперты учитывали употребление полезных и вредных продуктов.

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Журнал подчеркивает, что ограничение потребления добавленного сахара может помочь предотвратить образование камней в почках. Он встречаются в газированных и фруктовых напитках, конфетах, мороженом, выпечке и обработанных пищевых продуктах.

К распространенным симптомам камней в почках врачи относят сильную боль, тошноту, рвоту, озноб и кровавую мочу.

Ранее, 27 июля, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала «Известиям», негативное влияние на почки и желудочно-кишечный тракт оказывает алкоголь. А в сочетании с жирным мясом он повышает риск повреждения поджелудочной железы.

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