Ученые объяснили связь между сахаром и камнями в почках
Ученые из Северного Сычуаньского медицинского колледжа выяснили, что потребление добавленных сахаров повышает риск образования камней в почках. Результаты исследования в пятницу, 4 августа, опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.
Издание отмечает, что для исследования ученые провели анализ данных о 28 303 взрослых женщин и мужчин. Участники сообщали о наличии у них камней в почках. Пациенты также уточняли, ели ли они сиропы, мед, декстрозу, фруктозу или чистый сахар в течение последних суток.
В результате выяснилось, что чем выше доля добавленных сахаров в рационе участников — тем больше у них шансов иметь камни в почках. Так, мужчины и женщины, которые получали более 25% от своей общей энергии из добавленных сахаров, что составляет от 500 ккал, имели на 88% больше шансов на образование камней в почках, чем те, кто потреблял из них менее 5% калорий.
Ученые также брали во внимание пол, возраст, вес, доход, качество питания, наличие диабета и статус курения у опрошенных. В проверке качества питания эксперты учитывали употребление полезных и вредных продуктов.
Журнал подчеркивает, что ограничение потребления добавленного сахара может помочь предотвратить образование камней в почках. Он встречаются в газированных и фруктовых напитках, конфетах, мороженом, выпечке и обработанных пищевых продуктах.
К распространенным симптомам камней в почках врачи относят сильную боль, тошноту, рвоту, озноб и кровавую мочу.
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