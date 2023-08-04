Полиция в Геленджике спасла трех краснокнижных птиц
Сотрудники полиции в Геленджике по публикации в Сети установили место проведения фотосессии с птицами, занесенными в Красную книгу РФ и Краснодарского края, и изъяли редких пернатых у фотографа. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет пресс-служба местное ГУ МВД в Telegram.
«В рамках проводимой проверки установлен гражданин, оказывающий фотоуслуги с тремя хищными птицами породы беркут (одна особь. — Ред.) и орлан-белохвост (две особи. — Ред.) в районе долины реки Жане, село Возрождение. Хищные птицы сотрудниками полиции изъяты и помещены в контактный зоопарк села Архипо-Осиповки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учреждении для содержания животных ветеринары дадут оценку состоянию здоровья спасенных птиц.
Ранее, 31 июля, водитель грузовика в Чародинском районе Дагестана спас козла, который зацепился рогами за провода линии электропередачи. В Сети распространились кадры, на которых видно, как животное болтается на проводах из стороны в сторону.