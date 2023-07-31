В Дагестане водитель спас зацепившегося рогами за провода козла
Водитель грузовика в Чародинском районе Дагестана 31 июля спас козла, который зацепился рогами за провода линии электропередачи, висевшие низко.
В Сети распространились кадры, на которых видно, как животное болтается на проводах из стороны в сторону.
Мужчина снял козла с проводов и поместил его обратно в кузов, после чего поехал дальше.
Ранее, 16 июля, сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы в Новосибирске разобрали стену в квартире, чтобы высвободить застрявшую внутри кошку. Спасательные работы длились примерно 40 минут.