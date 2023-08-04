Карантин по АЧС и бешенству отменили в четырех районах Саратовской области
В четырех районах Саратовской области в августе отменили ограничительные мероприятия по особо опасным заболеваниям животных. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на областное управление ветеринарии.
С 3 августа карантин отменен в селе Чкалово Краснокутского района. Ограничительные мероприятия были введены из-за бруцеллеза и действовали еще с 11 января 2022 года.
За день до этого был отменен карантин по заболеванию бешенством на территории летнего выгула в 4,5 км южнее поселка Новозаволжский Озинского района. Ветеринары вакцинировали более 250 сельскохозяйственных животных.
С 1 августа карантин также сняли в Воскресенском и Новобурасском районах, где на территориях охотхозяйств выявили случаи африканской чумы свиней.