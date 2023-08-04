Опубликованы кадры с места убийства девушки в Воронеже

Кадры двора жилого дома в Воронеже, где произошло убийство 28-летней девушки, в пятницу, 4 августа, публикуют «Известия».

На записи виден подъезд, в котором соседи обнаружили тело убитой.

Предварительно, вечером 2 августа 28-летняя девушка возвращалась с работы домой. Мужчина подкараулил жертву в подъезде и перерезал ей горло. Затем он скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По подозрению в убийстве девушки разыскивают 24-летнего Андрея Коченкова.

Правоохранители просят оказать содействие в розыске подозреваемого и обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о месте его нахождения, сообщить об этом по телефонам: 8 920 405 13 96, 8 917 309 48 44, 8 920 423 54 00, 8 (472) 269 66 50 или 02.