Международный транспортный коридор Север – Юг запустили из Омска

Из Омска запущен новый транспортный коридор Север – Юг, который свяжет Сибирь, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, порты Персидского залива и Индии.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на АО «РЖД Логистик», перевозить грузы теперь можно не только через станцию Исилькуль в Омской области, но и через станции Кулунда и Локоть в Алтайском крае.

По новому маршруту грузы отправляются из Омска через станции Иртышское – Черлак – Кулунда – Павлодар – Келес – Фарап – Сарахс – иранский порт Бендер-Аббас в порты Персидского залива с возможностью их отправки в порты Индии.

В региональном минтрансе рассказали, что новый транспортный коридор включает три маршрута: «Западный», «Восточный» и «Транскаспийский». Его протяженность — от 6165 до 7992 км.

В ведомстве отметили, что международный транспортный коридор открыли для транспортировки грузов между государствами Северо-Западной Европы и странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что с начала 2023 года на экспорт в Китай с территории ЕАО было отправлено 89,3 тыс. т сои. Ее объем на 108% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.