Аграрии ЕАО отправили в Китай около 90 тыс. т сои с начала 2023 года
С начала 2023 года на экспорт в Китай с территории ЕАО было отправлено 89,3 тыс. т сои. Всю продукцию произвели местные предприятия. Ее объем на 108% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.
ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора пишет, что увеличение экспорта сои можно объяснить с возобновлением работы в автономии пунктов пропуска на государственной границе РФ.
Специалисты ведомства не обнаружили карантинных организмов в экспортируемой сое. Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Партии зерна приняли заказчики.
Документов, свидетельствующих о наличии карантинных объектов или неправильно оформленных фитосанитарных сертификатов, в региональное управление Россельхознадзора не поступало.