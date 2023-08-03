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Аграрии ЕАО отправили в Китай около 90 тыс. т сои с начала 2023 года

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С начала 2023 года на экспорт в Китай с территории ЕАО было отправлено 89,3 тыс. т сои. Всю продукцию произвели местные предприятия. Ее объем на 108% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

ИА EAOMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора пишет, что увеличение экспорта сои можно объяснить с возобновлением работы в автономии пунктов пропуска на государственной границе РФ.

Специалисты ведомства не обнаружили карантинных организмов в экспортируемой сое. Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Партии зерна приняли заказчики.

Документов, свидетельствующих о наличии карантинных объектов или неправильно оформленных фитосанитарных сертификатов, в региональное управление Россельхознадзора не поступало.

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