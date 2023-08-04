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Члены экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» исследовали Симушир

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Фото: рен
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Ученые из Русского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра Минобороны РФ изучили курильский остров Симушир, на котором уже более 20 лет нет постоянных жителей. Таким образом исследователи завершили один из этапов комплексной экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда», о которой в пятницу, 4 августа, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

«Это утро для ученых Русского географического общества и экспедиционного корпуса Министерства обороны началось с хороших новостей. С высоты птичьего полета на каменистом побережье удалось обнаружить укрепрайон японской императорской армии», — рассказал журналист.

Однако задолго до японских «самураев», в 1767 году, на этот остров высадился с отрядом русский исследователь Иван Черный в поисках пушного зверя — морского бобра.

«Русское присутствие здесь сопровождалось такими волнами: есть калан (хищное млекопитающее из семейства куньих. — Ред.) — есть промысловики, нет калана — промысловиков нет», — отметил начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» Южно-Сахалинска Игорь Самарин.

Люди ушли с острова Симушир больше 20 лет назад. За это время природа стерла почти всё, что было создано руками человека. То, что остров был когда-то обитаем, можно понять по советским казармам, зенитным орудиям и японским дотам, разбросанным по всему острову.

Спустя четверть века один из восточных бастионов Курильских островов открыл несколько своих тайн историкам, геологам, орнитологам и ботаникам.

«Такое маленькое изящное растение, которое украсит коллекцию ботанического сада, ну а в будущем ее размножить и другим садам ботаническим передать», — рассказал старший научный сотрудник главного ботанического сада РАН Александр Кабанов о найденном растении.

От дикой лилии и земляники редкого сорта до цветущей розы — в книгах по растениеводству после этой экспедиции появятся новые названия, резюмировал Морозов.

Комплексная экспедиция «Восточный бастион – Курильская гряда» началась в 2019-м и продлится до 2025-го. В ходе исследований специалисты изучают археологические, ботанические, ихтиологические, ландшафтные и орнитологические особенности островов и акватории вокруг них.

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21 июля стало известно, что комплексная высокоширотная научная экспедиция РАН «Арктика-Восток-77» отправится из Мурманской области 15 августа. Ее участники проведут исследования современного сообщества коренных народов Кольского полуострова, уточнили в пресс-службе Центра арктических и сибирских исследований РАН.

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