Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском

Тела мужчины и женщины обнаружены в реке Чечуй Иркутской области в зоне поисков пропавшей в июле семьи с внуком. Об этом сообщается 4 августа в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Сначала стало известно об обнаружении одного тела. Когда на место прибыли сотрудники полиции и следственного комитета, они подтвердили факт обнаружения еще одного тела.

Устанавливаются личности погибших.

Супруги и их внук пропали 15 июля в районе реки Лена. Глава администрации поселка Юбилейный в Киренском районе уточнил, что 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и пятилетний мальчик отправились на рыбалку на моторной лодке. Они должны были вернуться 17 июля, однако в этот день в поселке не появились.

СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).