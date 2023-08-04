Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
Армия
Российский военный рассказал об использовании кассетных боеприпасов ВСУ
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
Мир
МИД РФ уличил Запад в шантаже с целью настроить Армению против РФ
Армия
ВС РФ выявили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Общество
В Новороссийске заявили об отсутствии пострадавших после атаки ВСУ
Наука и техника
Запуск к МКС корабля Crew Dragon перенесли на 25 августа
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО прикрыл штурмовиков на краснолиманском направлении
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Армия
Гагин сообщил об инициативе ВС РФ в боях на артемовском направлении
Мир
Мятежники Нигера отменили введенный в стране комендантский час
Армия
Российская бронегруппа уничтожила личный состав ВСУ под Артемовском
Мир
Антонов заявил о попытках США занизить значимость саммита Россия – Африка

Правительство попросили не приближать свалки к аэропортам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) и Международная ассоциация аэропортов (МАА) направили в правительство обращения с просьбой отменить или скорректировать постановление № 78, согласно которому мусорные полигоны и свалки стало возможным размещать внутри 15-километровой зоны от аэропорта.

Путин поручил активно рекультивировать мусорные полигоны в Подмосковье
Также президент призвал руководство региона обратить внимание на проблему обманутых дольщиков

Согласно этому документу, принятому 24 января 2023 года, допустимое расстояние от аэропортов до объектов по обращению с твердыми коммунальными, пищевыми и биологическими отходами сократилось с 15 до 10 км, а в некоторых случаях — до 7,5 км.

«Профессиональное сообщество и граждане выступают против этой инициативы. Она создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни пассажиров. Считаем необходимым пересмотреть данное решение и отменить действие постановления № 78», — следует из текста обращения ООП.

Взамен на разрешение остаться в границах 15-километровой зоны приаэродромных территорий правительство обязало собственников объектов по обращению с ТКО до 1 сентября 2024 года пройти орнитологические исследования о том, что они не привлекают птиц. Однако на такие наблюдения отводится до года, а на устранение выявленного нарушения — еще полгода, следует из опубликованного 17 июля регламента Минприроды. Столь длительный срок вызвал опасения у представителей авиации и общественности.

«Очевидно, что полгода для устранения любой опасной ситуации вблизи аэропорта — чрезвычайно долго. Для примера, в московском авиаузле ежедневно выполняются сотни рейсов. Выходит, что каждый из них будет непростым», — рассказал «Известиям» председатель ООП, член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

С ним согласился исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

«С таким сроком на устранение нарушений каждый полет превратится в игру в рулетку. В случае получения отрицательного заключения исследования, объект должен быть незамедлительно закрыт. Либо нужно ограничить работу аэропорта», — сказал он в беседе с «Известиями».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На птичьих парах: правительство просят отодвинуть свалки от аэропортов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023