Правительство попросили не приближать свалки к аэропортам

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) и Международная ассоциация аэропортов (МАА) направили в правительство обращения с просьбой отменить или скорректировать постановление № 78, согласно которому мусорные полигоны и свалки стало возможным размещать внутри 15-километровой зоны от аэропорта.

Согласно этому документу, принятому 24 января 2023 года, допустимое расстояние от аэропортов до объектов по обращению с твердыми коммунальными, пищевыми и биологическими отходами сократилось с 15 до 10 км, а в некоторых случаях — до 7,5 км.

«Профессиональное сообщество и граждане выступают против этой инициативы. Она создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни пассажиров. Считаем необходимым пересмотреть данное решение и отменить действие постановления № 78», — следует из текста обращения ООП.

Взамен на разрешение остаться в границах 15-километровой зоны приаэродромных территорий правительство обязало собственников объектов по обращению с ТКО до 1 сентября 2024 года пройти орнитологические исследования о том, что они не привлекают птиц. Однако на такие наблюдения отводится до года, а на устранение выявленного нарушения — еще полгода, следует из опубликованного 17 июля регламента Минприроды. Столь длительный срок вызвал опасения у представителей авиации и общественности.

«Очевидно, что полгода для устранения любой опасной ситуации вблизи аэропорта — чрезвычайно долго. Для примера, в московском авиаузле ежедневно выполняются сотни рейсов. Выходит, что каждый из них будет непростым», — рассказал «Известиям» председатель ООП, член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

С ним согласился исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

«С таким сроком на устранение нарушений каждый полет превратится в игру в рулетку. В случае получения отрицательного заключения исследования, объект должен быть незамедлительно закрыт. Либо нужно ограничить работу аэропорта», — сказал он в беседе с «Известиями».

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