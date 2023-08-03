Пожар произошел в служебном помещении Белорусского вокзала

Возгорание произошло в четверг, 3 августа, в одном из технологических помещений Белорусского вокзала. При задымлении в служебном помещении никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 17:38 в служебном помещении Белорусского вокзала произошло задымление, которое в 18:17 было ликвидировано силами железнодорожников и городского пожарного расчета. Никто из работников не пострадал», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Площадь пожара составила 5 кв. м, пишет «Ридус».

В пресс-службе МЖД отметили, что в целях безопасности была проведена эвакуация пассажиров из зала ожидания на втором этаже. Остальные помещения вокзала работают в штатном режиме.

Ситуация не повлияла на движение поездов, пишет «Москва 24».

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием на Белорусском вокзале.

Ранее, 29 июня, очевидцы сообщили о задымлении на Ленинградском вокзале. Пожар был локализован на 20 кв. м. Пострадавших нет.