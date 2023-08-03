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Пожар на заводе аккумуляторов в Воскресенске локализовали

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Фото: ТАСС/Прокуратуры Московской области
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Пожар, разгоревшийся на складе в подмосковном Воскресенске, успешно локализован. Об этом глава муниципалитета Алексей Малкин заявил в Telegram-канале в четверг, 3 августа.

«Локализован пожар, который сегодня произошел по адресу: улица Московская, 32Е, кислородно-аккумуляторный склад», — говорится в сообщении.

Он поблагодарил все службы за слаженную работу, передает RT.

По словам Малкина, предварительной причиной возгорания в цеху аккумуляторов в селе Ачкасово стало нарушение правил противопожарной безопасности, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день представитель МЧС по Московской области заявил, что в Воскресенском городском округе горит цех по производству аккумуляторов. Площадь возгорания на объекте в скором времени увеличилась до 400 кв. м. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 12 человек, сообщается на сайте kp.ru.

Позже кровля горящего цеха завода по производству аккумуляторов обрушилась, пишет «Москва 24».

На видео «Известий», снятом с высоты птичьего полета, видно, что над зданием не прекращают подниматься клубы белого дыма.

Ранее в этот день сообщалось, что рядом с Воскресенском произошло возгорание в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек. О пострадавших информация не поступала.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) не выявила превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе в районе, где произошел пожар, передает агентство городских новостей «Москва».

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