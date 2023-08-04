Дорогой резерв

Администрация президента США отозвала предложение о покупке 6 млн баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR), прервав тем самым неторопливую серию тендеров, которые должны были восполнить часть распроданных в 2021–2023 годах государственных запасов. Причина банальна: топливо подорожало.

В конце 2021-го руководство Соединенных Штатов столкнулось с недовольством широкой общественности, которая возмущалась резким ростом цены моторного топлива. С точки зрения простого американца ситуация на тот момент выглядела следующим образом: при Трампе бензин подешевел до 60 центов за 1 л, а при Байдене — подорожал до $1 за 1 л.

В действительности ни тот ни другой президент не имели никакого отношения к этим изменениям. В Штатах, по данным Управления энергетической информации при минэнерго США, порядка 50% розничной цены бензина — это цена нефти, из которой он производится. Еще около четверти — расходы на переработку. Очевидно, что в 2020 году, когда черное золото устанавливало ценовые антирекорды, моторное топливо априори стоило бы дешевле, чем в 2021-м, когда мировой нефтяной рынок шел на поправку. Но широкую общественность такие тонкости волновали мало.

Тем временем шла борьба перед промежуточными выборами, поэтому действующему руководству в Вашингтоне нельзя было не реагировать. Отреагировало оно странно, если не сказать избыточно: решено было распродать 50 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва, по 1 млн в день. Это никак не могло повлиять на рынок. И это никак на рынок не повлияло. Зато президент США мог смело заявить, что он постарался.

Затем пришел февраль 2022 года, когда на фоне СВО обострилась политическая напряженность между РФ и США. Вашингтон стал сыпать угрозами и вводить санкции против российской нефтегазовой отрасли, обещая обрушить добычу черного золота и экспорт из нашей страны. Угрозы были настолько убедительными, что мировой рынок охватила паника. Попытки его успокоить, пообещав, что российскую нефть скоро заместят поставки из Саудовской Аравии и ОАЭ, желаемого эффекта не возымели. Кроме того, и Саудовская Аравия, и ОАЭ отнеслись к такого рода доводам с легким изумлением, так как они никого замещать на мировом рынке не собирались.

В итоге, глядя на неудержимо растущие цены, Вашингтону пришлось объявить о распродаже дополнительных 180 млн баррелей из SPR. Учитывая, что ее планировалось завершить к ноябрю, в самих Соединенных Штатах не было сомнений, что президент страны открыл стратегическую нефтяную кубышку только для того, чтобы его партия получила больше голосов. Соответствующие вопросы даже задавались в ходе пресс-конференций. Поэтому администрация Байдена решила продлить распродажу до декабря 2022 года. Видимо, это должно было снять подозрения в нечистоплотном использовании стратегических резервов.

В ходе распродаж к началу 2023-го Стратегический нефтяной резерв усох с примерно 617 млн до 371,6 млн баррелей. Вашингтон попытался провести закупку по $70 за баррель в январе. Об этом было объявлено на самом высоком уровне. Американских производителей призывали к сознательности. Но желающих продавать черное золото по ценам ниже рынка не нашлось.

Новые попытки пополнить SPR были предприняты в конце весны и летом. Американские власти провели два тендера, на которых в сумме удалось привлечь порядка 6,2 млн баррелей. Половину этого объема, купленную по $73 за баррель, производители должны были поставить в августе, а остальное (по $72 за баррель) — в сентябре.

Далее США намеревались продолжать неспешные покупки по 3 млн баррелей каждый месяц до конца года. Правда, к концу июля объем Стратегического резерва еще снизился — до 346,76 млн баррелей. То есть без громких объявлений об интервенциях Вашингтон с начала года вбросил на мировой рынок около 25 млн баррелей из госрезерва.

Контракты, заключенные к настоящему моменту, не покрывают даже трети того объема, который был распродан в 2023-м. А ведь всего за время распродаж, которые должны были снизить цены на мировом рынке, резервы сократились примерно на 270 млн баррелей.

Иными словами, даже в случае если бы Вашингтон продолжил восполнять распроданное намеченными темпами, к концу года он бы смог пополнить SPR примерно на 30 млн баррелей. Но эти низкие темпы были вполне объяснимы: слишком большие объемы закупок могли бы привести к существенному повышению мирового спроса над предложением и, как следствие, к росту цен.

Тем временем усилия России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ начали давать свои плоды. Участники соглашения договорились сократить добычу, чтобы снять избыточное предложение, которое давило на цены. Котировки в пределах $70–75 за баррель были неадекватны потребностям отрасли. Оптимальная цена сейчас должна быть в коридоре от $80 до $95. Именно она обеспечит не только экономически оправданные поставки для удовлетворения текущего спроса, но и воспроизводство запасов, а также удовлетворение перспективных потребностей. То есть мало добыть нефть, нужно еще вложить деньги в разведку новых запасов, чтобы не возник дефицит в будущем.

ОПЕК+, конечно же, с большим сочувствием относится к прошлым попыткам администрации Байдена влиять на рынок с помощью интервенций, а также к политической борьбе в Соединенных Штатах, в угоду которой действующее руководство страны ставило под угрозу стабильность мировой нефтяной отрасли. Но нефти должно поступать на рынок столько, сколько ее могут потребить.

Администрация президента США, заметив рост котировок, была вынуждена отложить грядущие тендеры по закупке нефти для госрезерва. Решение правильное — зачем второй раз за год позориться и давать козыри в руки республиканцев. Очевидно же, что при рыночных ценах на WTI в пределах $80–81 за баррель не найдется желающих, которые готовы продать черное золото по $70–73. А платить больше Вашингтон не хочет, потому что ранее объявлялось, что восполнение запасов SPR будет идти по ценам порядка $70, так как это экономически оправдывает распродажу, которая совершалась по средним ценам выше $90.

Но проблема для Байдена и его администрации состоит в том, что через год выборы. Цена бензина в США будет расти вместе с нефтяными ценами. А это — важный фактор внутриполитической борьбы. Поэтому на данном этапе Вашингтон постарается не делать громких заявлений, чтобы не подогреть рынок еще больше, как он уже делал в марте 2022-го. Но в то же время руководство США постарается использовать «тихие» методы давления на участников рынка, чтобы увеличить объем предложения и сбить цены. А если это не поможет, то на рубеже I и II кварталов 2024 года может начаться новая большая распродажа. Правда, резервы для этой распродажи не бесконечны.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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