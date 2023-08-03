В Китае построили первый в мире гравитационный аккумулятор

Швейцарская компания Energy Vault построила рядом с Шанхаем в Китае первый в мире гравитационный аккумулятор. Об этом 3 августа сообщил журнал pv magazine.

Гравитационный аккумулятор представляет из себя башню со множеством электродвигателей, питающихся от солнечной энергии. При поступлении энергии от источника они поднимают вверх 24-тонные блоки. При обратном падении они снова генерируют электроэнергию, которую можно использовать по назначению.

Построенный в Китае аккумулятор имеет мощность 25 МВт и емкость 100 МВт·ч. Ожидается, что его КПД составит 80%, что сделает его таким же эффективным, как аккумуляторные батареи и гидроаккумуляторы, работающие по схожему принципу.

Отмечается, что подобные аккумуляторы позволят сохранять излишки энергии, произведенной на солнечных и ветряных электростанциях. Для производства блоков можно использовать грунт или отходы из шахт.

В настоящее время проводится первый этап ввода аккумулятора в эксплуатацию. Планируется, что он будет подключен к сети в IV квартале 2023 года.

14 июня Минпромторг одобрил заявку входящей в состав «Росатома» компании «Рэнера» на специальный инвестиционный контракт для постройки «гигафабрики» литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области. Она станет первым подобным предприятием на территории России. Строительство фабрики начнется уже этим летом. Ориентировочная дата ввода производства в эксплуатацию ― 2025 год.