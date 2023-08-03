Более 100 тыс. украинских беженцев обяжут покинуть Британию в 2025 году

Более 100 тыс. украинских беженцев обяжут покинуть Британию в 2025 году

2023-08-03 15:49:15

2023-08-03 15:49:15

2023-08-03 15:49:15

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