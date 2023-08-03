Более 100 тыс. украинских беженцев обяжут покинуть Британию в 2025 году
Британские визы в 2025 году закончатся у 100 тыс. украинцев. Беженцы должны будут уехать из страны по истечении срока, передает телеканал «Известия». Политики ищут способ легализовать въехавших в страну украинцев. Парламентарии предлагают предоставить беженцам постоянный статус. С начала конфликта в Британию въехали 182 тыс. украинцев.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.