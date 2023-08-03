На Украине разоблачили банду торговцев новорожденными

На Украине преступная группа продавала иностранцам новорожденных детей. Об этом 3 августа сообщает украинская Госпогранслужба (ГПСУ).

«Группа из 12 человек продавала новорожденных детей иностранцам под видом суррогатного материнства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГПСУ.

Руководители медицинских учреждений за денежное вознаграждение подыскивали женщин в сложной жизненной ситуации, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали €12 тыс.

После родов женщин заставляли отказываться от детей в пользу иностранцев и предоставлять разрешение на вывоз ребенка за границу. При этом платой за каждого младенца было от €50 тыс. до €70 тыс.

Фигурантам дела грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. К этому моменту следственные действия по делу продолжаются.

Ранее, 30 июля, Национальная полиция Украины назвала проблему торговли людьми в стране сверхактуальной. Для ее решения, по мнению правоохранителей, нужны совместные усилия общества и стражей порядка. В числе прочего в поле зрения полиции попали трудовая и сексуальная эксплуатация, использование женщин в суррогатном материнстве, продажа детей.