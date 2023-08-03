В России отменят требование о заполнении «ковидной» анкеты при въезде в страну

Роспотребнадзор предложил отменить требование о заполнении анкеты прибывающего при въезде на территорию России, в которой указывались данные о наличии симптомов простуды и адрес проживания на ближайшие две недели. Проект соответствующего постановления ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 3 августа.

Так, снимается требование об обязательном заполнении анкеты иностранцами и лицами без гражданства при пересечении границ РФ. Россияне, прибывшие в страну воздушным путем, также освобождаются от заполнения документа.

Помимо этого отменяется сплошное тестирование на COVID-19 людей, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Проверять теперь будут выборочно.

Изменения вносятся в постановление главного санитарного врача России «Об обеспечении режима изоляции», принятого в марте 2020 года. Сейчас проект находится на стадии обсуждения.

Требование о заполнении анкеты прибывающего Роспотребнадзор ввел в 2020 году в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19. В анкете необходимо указать, из какой страны прибывает пассажир, номер рейса и места в самолете, данные о наличии симптомов ОРВИ и контактах с зараженными коронавирусом. Также следует указать адрес пребывания в ближайшие 14 дней.