Фасады домов в Петропавловске-Камчатском украсили рисунками

В Петропавловске-Камчатском на фасадах многоквартирных домов появились три новых рисунка. Художники изобразили «Мечту», «Аэропорт» и «Морскую прогулку».

Работы появились в рамках фестиваля арт-рисунков «Авача стрит-арт». Теперь мастера украсили стены домов на улицах Океанской и Фролова. Таким образом, в рамках фестиваля готовы уже 15 объектов.

Фестиваль «Авача стрит-арт – 2023» проводиться в Петропавловске-Камчатском с 2020 года в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». В этом году в городе планируется создать 25 новых арт-объектов.

Тема работ — культурно-исторический код Камчатского края. Картины должны рассказывать об истории, природе, достопримечательностях, местных видах спорта и туризма.

Художники будут работать над картинами до 9 сентября. Затем состоится общественное голосование, и жители выберут победителя и призеров, пишет ИА KamchatkaMedia.