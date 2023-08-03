Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье

В Оренбургской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибла пенсионерка и пострадали двое пожилых мужчин. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале 3 августа.

Авария произошла около полуночи 2 августа на 262-м км федеральной трассы М-5 «Урал» на подъезде к пункту пропуска «Орск». Предварительно установлено, что 44-летний водитель «МАЗа» с полуприцепом при повороте налево на пересечении неравнозначных дорог не уступил легковому Volkswagen Passat, пишет ИА «Урал56.Ру».

В результате столкновения на месте погибла 67-летняя пассажирка легковушки. В больницу Орска были госпитализированы 75-летний водитель и второй его пассажир — мужчина в возрасте 66 лет. У автомобилиста диагностированы переломы ребер, у его пассажира — тупая травма живота,

Как уточняет РИА «Оренбуржье», по факту смертельного ДТП сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

2 августа легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в районе 66-го км автодороги Уссурийск— Пограничный в Приморье. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, пассажир автобуса и его водитель госпитализированы.