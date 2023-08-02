Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в районе 66-го км автодороги Уссурийск – Пограничный. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, пассажир автобуса и его водитель госпитализированы. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба МВД.



По данным МВД, 40-летний водитель автомобиля Nissan Prairie двигался со стороны Уссурийска в направлении поселка Пограничный. Автомобилист в районе села Дружба выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом King Long. От силы удара автобус совершил съезд с дороги.

«На место происшествия прибыли должностные лица Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Пограничному муниципальному округу, а также бригада скорой медицинской помощи и МЧС», — сообщило ведомство.



Обстоятельства ДТП выясняются. Ряд исследований назначен для установления подробностей. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее 27 июля сообщалось о том, что за полгода в России зарегистрировали более 56 тыс. ДТП. В результате происшествий за полгода в России погибли 5908 человек ― это на 2,9% больше, чем в 2022-м. Еще 71 046 человек получили ранения: этот показатель вырос на 3,6% год к году.