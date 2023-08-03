В России появились минивэны Ford Transit Custom

На российский рынок вышли ввезенные по параллельному импорту минивэны Ford Transit Custom. Цена на авто начинается от 5 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

В версии за 5 млн рублей дилер предлагает Transit Custom, оснащенный 170-сильным двухлитровым двигателем в паре с автоматической трансмиссией и приводом на обе колесные оси.

За 6,3 млн рублей покупатель получит минивэн в версии Extreme Edition, которая поставляется с 220-сильным двухлитровым мотором и «автоматом» с приводом на передние колеса. В таком исполнении Transit Custom оснащен спортивным обвесом, а интерьер минивэна отделан кожей коричневого цвета.

Кроме того, на российском рынке представлена версия минивэна за 6,5 млн рублей, которая оснащена тем же двигателем, что и модель за 5 млн рублей, но с передним приводом. В таком исполнении Transit Custom ставит во главу комфорт: покупатель этой комплектации получит отделанный белой кожей и деревом интерьер, а также экран медиасистемы для пассажиров.

Ранее, 19 июля, китайский автопроизводитель GAC анонсировал в Китае премиум-версию минивэна Trumpchi M8, который сменил своего предшественника Trumpchi GM8 (продается в России под индексом GN8).

Топовая версия GAC может разместить семерых человек в конфигурации «2+2+3». Кресла второго ряда оснащены электроприводом, обогревом, вентиляцией, вибромассажером и откидными подставками для ног. Вместо индивидуальных экранов пассажиры получили большой дисплей, прикрепленный к потолку. Автомобиль оборудован откидными столиками, аудиосистемой Yamaha и двумя люками в крыше.