Водитель грузовика погиб в ДТП в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) в результате опрокидывания грузовика погиб мужчина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в ночь на 3 августа на улице Железнодорожная. По данным ГИБДД, 36-летний водитель грузовика MAN «не учел дорожные условия, видимость в направлении движения, не справился с управлением». Машина врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм, пишет ИА «Ура.ру». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как отмечают в ГИБДД, с начала года на дорогах ЯНАО в дорожно-транспортных происшествиях погибли 18 человек. Двое из них — за последние четыре дня.

1 августа сообщалось, что три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области. Погибли два человека.