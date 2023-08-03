Жители Камчатки получили условный срок за вылов и гибель кречетов

Три жителя поселка Крутогоровский Камчатского края выслушали приговор суда по делу о незаконном вылове кречетов и их последующей гибели. СУ Следственного комитета РФ по региону сообщило 3 августа, что мужчины получили три года лишения свободы условно.

«Следствием и судом установлено, что трое жителей поселка Крутогоровский Соболевского района Камчатского края, действуя в составе организованной группы, в период с сентября по декабрь 2022 года совершили на территории Соболевского района вблизи поселка Крутогоровский незаконные добычу, содержание, хранение и последующую перевозку в город Петропавловск-Камчатский шести особей особо ценных диких птиц — кречетов», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что три птицы погибли, оставшиеся выпущены в естественную среду обитания после реабилитации. Ущерб, причиненный государству, оценили в сумму более 13 млн рублей. Следователи, как итог, наложили арест на имущество подсудимых в размере более 6 млн рублей.

Приговором суда трем фигурантам уголовного дела по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации») назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В настоящее время в законную силу приговор не вступил.

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