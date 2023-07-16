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На Камчатке браконьеры убили медвежонка и бросили труп на свалке

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Фото: 41 Регион
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На Камчатке во время рейда компании «Экология Камчатки» было обнаружено тело убитого медвежонка, с которым зверски расправились браконьеры. Как сообщается 16 июля в Telegram-канале «41 Регион», животное нашли на несанкционированной свалке старой автобазы в Елизове.

В настоящее время профильные ведомства предпринимают усилия, чтобы найти живодеров.

По предварительным данным, медвежонку было примерно 2,5 года. Браконьеры вспороли ему область живота, отрубили передние и задние лапы, а также переднюю часть лица. Предположительно, части тела медведя предназначались для сувениров или продажи.

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Ранее, 30 марта, трех браконьеров задержали при попытке продать тушу убитого краснокнижного амурского тигра в Хабаровской области. Как сообщили в Следственном комитете России, подозреваемые были задержаны при попытке продать за 700 тыс. рублей тушу «амурского тигра» лицу, действовавшему в рамках проводимого органами ФСБ России оперативно-разыскного мероприятия. Браконьерам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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