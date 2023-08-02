Норвежские олени нанесли ущерб Мурманскому заповеднику на 418 млн рублей

Мурманский заповедник требует от Норвегии 418 млн рублей. Ущерб причинило стадо оленей, перешедших через границу, сообщает телеканал «Известия». 40 животных паслись в России два месяца и питались ягелем. Заповедник «Пасвик» будет добиваться компенсации через МИД. Вырученные от Норвегии деньги направят на научные разработки.

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