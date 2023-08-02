Брошенный Cardi B в зрителя микрофон выставили на аукцион

Микрофон, который рэп-исполнительница Cardi B бросила в зрительницу, выставили на аукционе. Об этом 2 августа сообщил портал TMZ.

Устройство принадлежит компании The Wave in Sin City, которая поставляла аудиооборудование в клубе Drai's, где выступала артистка.

Микрофон остался в рабочем состоянии после броска. Его начальная стоимость была оценена в $500. По состоянию на 19:00 мск, его стоимость на eBay составляет $85 тыс. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Инцидент с Cardi B произошел 30 июля на концерте в Лас-Вегасе. На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, как одна из зрительниц плеснула в рэп-исполнительницу напитком во время исполнения песни Bodak Yellow, за что она кинула в фанатку микрофон.

Незадолго до этого происшествия Cardi B пожаловалась на жару и предложила слушателям обрызгать ее водой.

31 июля стало известно, что рэперше было предъявлено обвинение в нанесении побоев.