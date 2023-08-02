Известный композитор Александр Колкер умер на 91-м году жизни

В Петербурге на 91-м году жизни умер композитор Александр Колкер, сообщает телеканал «Известия». Музыкант, заслуженный деятель искусств РСФСР известен как автор песен «Стоят девчонки», «Туман», а также «Парень с Петроградской стороны», «Карелия» и многих других. Его театральные произведения ставили в России, Польше, Германии, Чехии, Финляндии и Болгарии. Колкер — автор мюзиклов, музыки более чем к 30 спектаклям и фильмам. Союз композиторов выразил соболезнования родным и близким.

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