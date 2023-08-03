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Правительству предложат запретить продажу антидроновых ружей

Комитет ГД по безопасности предложит запретить продажу антидроновых ружей
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Правительству предложат запретить бесконтрольную продажу антидроновых ружей, так как они могут быть использованы во вред безопасности населения. Такую законодательную инициативу в адрес кабмина готовят в комитете по безопасности нижней палаты. Об этом рассказал «Известиям» 2 августа зампред комитета Анатолий Выборный.

По его словам, бесконтрольная продажа и использование таких средств может заглушить важные навигационные радиосигналы, а также привести к бесконтрольному падению беспилотников на жилые строения.

«Сейчас закон не запрещает любому гражданину купить не только антидроновое оружие, но и полноценную систему подавления. Однако простые граждане не имеют специальных навыков и знаний по их использованию. При попытке нейтрализовать беспилотник возможны негативные последствия, вплоть до трагических», — пояснил парламентарий.

По его словам, любой дрон может быть опасен, например начинен взрывчаткой, поэтому непредсказуемо, как он себя поведет.

«При взрыве в густонаселенной местности, в городских условиях пострадают мирные жители и объекты. Кроме того, дилетант может абсолютно случайно «приземлить» и важный коптер спецслужб. Поэтому пользоваться антидроновым оружием должны исключительно специалисты, получившие соответствующую лицензию. В этой связи представляется целесообразным запретить свободную продажу противодронового оружия», — подчеркнул Выборный.

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