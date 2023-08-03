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Врач рассказал, может ли ребенок заразиться болезнью почек

Нефролог Румянцев: острой почечная недостаточность у детей может быть следствием ОРВИ
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Фото: ТАСС/Елков Олег
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Почки играют важнейшую роль для здорового функционирования организма — они ответственны за выведение шлаков, синтезируют целый ряд гормонов, поддерживающих правильный баланс жидкости. О том, может ли ребенок заразиться болезнью почек, «Известиям» 3 августа рассказал заведующий отделением диализа Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-нефролог, кандидат медицинских наук Александр Румянцев.

Он отметил, что за последние десятилетия были достигнуты значительные успехи в понимании молекулярных механизмов, являющихся причиной нарушения развития почечной ткани. Врожденные аномалии развития почек и мочевыводящих путей являются основной причиной почечной патологии у детей. Следующей причиной нарушения функции этого органа, по его словам, являются наследственные заболевания почек, хронические гломерулонефриты, а также нефросклероз вследствие острой почечной недостаточности.

«Если мы говорим об острой почечной недостаточности, то дисфункция почек здесь становится вторичным показателем, появляющимся вследствие инфекции или другого заболевания. Та или иная болезнь, в том числе ОРВИ, иногда приводит к изменениям в иммунитете, когда собственный организм распознает почки чужеродным органом, формируя против него иммунную реакцию. В основном это связано с тяжестью течения основного заболевания и с индивидуальными особенностями ребенка», — рассказал Румянцев.

Врач отметил, что, когда юный пациент переносит тяжелую или средней тяжести инфекцию, и в случае если у его родителей или бабушек и дедушек есть в анамнезе заболевания почек, педиатр должен настаивать на сдаче контрольных анализов.

«Другим стимулом служит появление жалоб и определенных симптомов у ребенка: слабость, головная боль, отеки, изменение объема выделения мочи или ее цвета. Всё это повод для обращения к докторам для выявления проблемы и назначения лечения», — подытожил нефролог.

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В марте врач-уролог, врач ультразвуковой диагностики «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Сергей Дорошенко рассказал «Известиям», что болезни почек могут развиваться практически незаметно, но при этом лабораторные показатели могут изменяться еще до появления первых признаков заболевания. По его словам, проверять почки под контролем уролога рекомендуется не чаще чем раз в полгода, но не реже чем раз в год.

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