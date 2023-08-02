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Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара в ходе торгов в среду, 2 августа, поднялся выше 94 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Такой курс американской валюты зафиксирован впервые с 28 марта 2022 года, передает RT.

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Ранее в этот день курс доллара впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей.

Накануне кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, каким будет курс доллара в ближайшее время и как на это отреагирует российская валюта.

По его мнению, несмотря на резкий скачок доллара и евро в конце предыдущей и в начале этой недели, объективных причин для укрепления или ослабления российской валюты пока не предвидится, пишет Pravda.Ru.

В тот же день экономист Михаил Беляев положительно оценил решение Центрального Банка России отказаться от торговли в валюте дружественных стран, сообщается на сайте kp.ru.

По словам специалиста, если бы в стране накопилось большое количество ограниченно конвертируемой валюты, эти деньги было бы сложно реализовать, сообщает телеканал «360».

21 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

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