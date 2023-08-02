Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля
Происшествия
В Мурманской области пропала группа туристов с четырьмя детьми
Политика
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Мир
Захарова заявила о найденном документе о действиях Японии во Второй мировой войне
Армия
В Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит - 2023»
Армия
Балицкий сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ около Работино
Мир
В МИД РФ указали на оправдание США террористических методов Украины
Мир
В Кремле прокомментировали информацию о сопротивлении Бразилии расширению БРИКС
Общество
Песков прокомментировал выдачу оружия белгородским добровольцам теробороны
Мир
Обнаруженные на турецком курорте Шиле снаряды уничтожены
Мир
Москва призвала не допустить деградацию обстановки в Нигере
Политика
В МГУ заявили о необходимости выработки критериев расширения БРИКС
Экономика
Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей. Об этом 2 августа свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:09 валюта подорожала на 70 копеек и выросла до 92,9 рубля. При этом евро подорожал на 50 копеек и превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Курс юаня также вырос на 10 копеек и составил 12,9 рубля.

Дефиле от купюр: банки перестают принимать доллары и евро через банкоматы
Почему это происходит и как всё еще можно пополнить счет наличной валютой

Ранее, 31 июля, курс доллара впервые с 7 июля превысил 92 рубля, а курс евро — 101 рубль.

21 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023