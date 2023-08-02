Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля

Курс доллара впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей. Об этом 2 августа свидетельствуют данные Московской биржи.



По состоянию на 12:09 валюта подорожала на 70 копеек и выросла до 92,9 рубля. При этом евро подорожал на 50 копеек и превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Курс юаня также вырос на 10 копеек и составил 12,9 рубля.

Ранее, 31 июля, курс доллара впервые с 7 июля превысил 92 рубля, а курс евро — 101 рубль.

21 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.