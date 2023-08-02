Столыпинский клуб поддержал создание Корпорации развития Сибири

Столыпинский клуб провел заседание, посвященное стратегии развития Сибири , сформулировав конкретные шаги, необходимые для достижения целей «Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года», утвержденной Правительством РФ в январе 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В заседании клуба приняли участие эксперты, представители власти и бизнеса из ключевых промышленных центров Сибири — Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Саяногорска. Как рассказали участники мероприятия, идеи и предложения, выдвинутые в ходе заседания, были обобщены в документе, который будет передан на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину. Как утверждается в документе, происходящий сегодня процесс масштабной экономической трансформации России должен предусматривать, в том числе, «поворот на Восток» и ускоренное развитие регионов Сибири. «Локомотивами роста» регионов Сибири должны стать развитие глубокой переработки сырья, создание необходимой инфраструктуры и реализация спроса населения на улучшение условий жизни.

Сенатор Александр Усс в ходе заседания выступил с предложением о создании федеральной корпорации развития Сибири. По его мнению, ей должны быть переданы полномочия в сфере недропользования, предоставления преференций, стимулирующих предприятия, особенно сырьевые, к развитию смежных отраслей экономики, машиностроения, новых технологий.

«Окно в Азию по своей значимости должно быть сравнимо с Петровским окном в Европу. И для того, чтобы сделать его реальностью, потребуются решения, которые сопоставимы по масштабу со столыпинской реформой. Для того, что сдвинуть дело с мертвой точки, нужно начать хотя бы с одного, но принципиально важного управленческого шага: создания федеральной корпорации развития Сибири», — высказал предложение Александр Усс.

Между тем, на сегодняшний день темпы развития Сибири пока недостаточны. «Если мы возьмем данные по валовому региональному продукту на душу населения — в СФО показатель вдвое ниже Урала и втрое ниже Москвы, и этот разрыв пока не сокращается, а увеличивается», — рассказал один из соавторов «Стратегии развития Сибири-2035», главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По мнению Председателя Наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина Олега Дерипаски, для решения текущих задач сибирские регионы нуждаются в мерах поддержки — как экономических, так и административных.

«Президент РФ на ПМЭФ предложил: вместо того, чтобы ограничивать спрос, „давить“ инфляцию за счет замедления экономической активности в стране, подумать о предложении, в том числе в более широком смысле: новые условия для предпринимателей, декриминализация, — чтобы снижая риски, они могли с большей охотой вкладывать средства, — и предложение со стороны государства новых решений за счет вложений в инфраструктуру», — напомнил Олег Дерипаска.