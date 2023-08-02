Психолог дала советы по выстраиванию личных границ

Выстраивание личных границ является важным аспектом жизни, поскольку позволяет создать здоровые отношения и сохранить эмоциональное благополучие. Клинический психолог Мария Манина 2 августа поделилась с «Известиями» рекомендациями, как научиться устанавливать личные границы, не испортив отношения с окружающими.

В первую очередь нужно позаботиться о себе, отметила специалист. По ее словам, люди часто ориентируются на мнение окружающих и забывают о собственных потребностях и желаниях.

«Важно осознать, что вы являетесь центром своей жизни и никто не сможет заботиться о вас лучше, чем вы. Поставьте себя на первое место и уделите время и внимание личным нуждам. К тому же, когда вы начинаете уважать и заботиться о себе, становится проще определить степень дозволенности другим людям. Мысленно задавайте вопросы: «Подходит ли мне это?», «Будет ли это полезным для меня?». Ответы на них помогут вам понять, где вы хотите выстроить рамки, а где вам комфортно», — сказала Манина.

Собеседница «Известий» также указала на важность умения отвечать на критику и говорить «нет».

«Помните, что вы имеете полное право отказаться от того, что не соответствует вашим ценностям или вредит вашему благополучию. Не бойтесь выражать свое «я», даже если это вызывает дискомфорт. Будьте готовы к тому, что некоторые люди могут войти в протест. Это может вызвать некоторое недовольство или непонимание. Однако помните, что ваше благополучие и эмоциональное равновесие имеют высший приоритет. Не позволяйте негативным реакциям окружающих отвлекать вас от вашего пути установления здоровых границ. Важно научиться принимать критику, а не воспринимать как личное оскорбление. Оставайтесь спокойными и объективными, выслушивайте точку зрения оппонента, но при этом будьте готовы отстоять свои границы», — сказала она.

Кроме того, психолог подчеркнула, что нужно формулировать свои потребности четко и ясно, не стоит бояться выражать собственное мнение. Манина обратила внимание на то, что когда человек уверен в своих желания и открыто говорит о них, окружающие лучше понимают его.

«Установление границ не означает, что вы должны отвергать других людей. Будьте открытыми для диалога и готовыми к компромиссам, чтобы найти баланс между своими потребностями и потребностями окружающих. Не стесняйтесь использовать «Я-сообщения». Например, вместо того, чтобы сказать: «Ты всегда требуешь слишком много моего времени», лучше сказать: «Я чувствую себя перегруженным, когда у меня нет времени для себя. Мне важно иметь его для своих собственных дел и отдыха», — посоветовала эксперт.

В начале июля кандидат психологических наук, и.о. заведующего кафедрой психологии труда и организационной психологии Государственного университета просвещения Вадим Киселёв в разговоре с «Известиями» рассказал, как справиться с травлей на рабочем месте. Как указал специалист, в первую очередь нужно быть вежливым и корректным в общении, оставаться профессионалом и выполнять все свои обязанности на высоком уровне. Это поможет укрепить позицию и создаст основу для улучшения отношений, подчеркнул Киселёв.